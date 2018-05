Zece frați, torturați într-o casă chiar de părinții lor. Starea deplorabilă în care au fost găsiți

”În mod continuu, copiii erau loviţi, strangulaţi, muşcaţi, vizaţi cu arme precum arbalete şi pistoale cu aer comprimat, loviţi cu arme precum bastoane şi bâte de baseball, supuşi torturii prin «waterboarding» (simularea înecului)”, se arată în actul de acuzaţie întocmit de parchet, pe care AFP l-a putut consulta.

Unii au fost arşi cu apă clocotită, potrivit aceleiaşi surse.

”Din cauza acestor abuzuri repetate, copiii au multiple tipuri de cicatrice şi braţe rupte” în cazul unora, a precizat ministerul public.

Ina Rogers, mama în vârstă de 30 de ani, şi soţul ei Jonathan Allen, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi pe 31 martie la domiciliu, la Fairfield, la nord de San Francisco, după ce poliţia a răspuns unui apel telefonic cu privire la un copil dispărut.

