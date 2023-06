„Dumnezeu iartă, dar eu nu mă pot ierta”. O profesoară de pian este acuzată că a întreținut relații intime cu un elev

Fiona Carrier este acuzată că a întreținut relații sexuale cu un elev de la Blue Coats School din Reading. Ea neagă mai multe capete de acuzare de agresiune indecentă.

„Spuneți-mi că sunt o idioată absolută, dar nu m-am așteptat la asta. Am predat la sute de băieți adolescenți, dar nu m-am așteptat la așa ceva", a spus ea, conform Mirror.

Ea i-a mărturisit avocatului că nu a putut niciodată să se ierte pentru gestul făcut.

„Privind în urmă, ar fi trebuit să am semnale de alarmă, dar nu am făcut-o din nu știu ce motiv. M-a bântuit absolut de atunci. Mă rog mult pentru el, nu am reușit niciodată să mă iert. Mi-a făcut rău. Dumnezeu poate ierta pe oricine, dar eu nu mă pot ierta pe mine", a spus ea.

„Faptul că cineva are o anumită vârstă nu te împiedică să observi că este un băiat arătos. În mod obiectiv era, dar asta nu mă împiedica să nu-mi placă de el. Oricine își poate da seama dacă cineva este o persoană arătoasă", a răspuns ea atunci când a fost interogată de procuror.

Fiona Carrier, acum în vârstă de 61 de ani, a predat muzică la Blue Coat din Reading, o școală prestigioasă la care au studiat peronalități importante precum Jeremy Kyle sau Matt Allwright.

Pe când era profesoară, Fiona l-a invitat pe unul din studenții săi la o cabană pentru „lecții individuale de pain”. Adolescentul a povestit că profesoara i-a gătit cina, după care au făcut sex.

Profesoara neagă patru capete de acuzare pentru agresiune indecentă asupra unui minor. Infracțiunile de care este acuzată au avut loc în anii 1990.

În schimb, profesoara recunoaște că a întreținut relații intime cu elevul ei. Ea spune că s-au sărutat și că s-au atins unul pe altul în zonele intime, dar susține că nu au avut contact sexual.

„Nu-mi amintesc cum sau de ce. Mi-am zdruncinat creierul timp de zeci de ani în legătură cu acest lucru. Pur și simplu nu am reușit niciodată să mă iert. Nu pot explica ce s-a întâmplat, dar am depășit limita. Eram foarte conștientă că s-ar putea lăuda la prietenii lui și că dacă se afla acest lucru aș putea să-mi pierd slujba, aș putea pierde totul. Abia mă descurcam așa cum eram”, spune ea.

„A fost o tatonare rapidă, doar o atingere, hainele nu au fost scoase sau altceva. Ne-am atins organele genitale unul altuia. S-a terminat foarte, foarte repede, din fericire", a spus ea.

