„Baby Hulk". Un bebeluș s-a născut cu o malformație rară și are pieptul și brațele anormal de mari | FOTO

Micuța Armani Milby, acum în vârstă de nouă luni, s-a născut la 33 de săptămâni printr-o operație de cezariană efectuată de urgență.

Medicii au constatat că micuța suferă de o afecțiune severă care a provocat creșteri benigne. Din cauza pieptului voluminos și a brațelor extrem de mari, fetița a fost supranumită de mama ei „Baby Hulk".

Afecțiunea congenitală extrem de rară de care suferă este o formă de limfangiom care provoacă creșteri ale vaselor limfatice.

Micuța a ajuns să arate ca un mic culturist, ceea ce a determinat-o pe mama Chelsey să-i pună porecla „Mini Hulk". Aceasta cântărea de trei ori mai mult decât un bebeluș normal atunci când s-a născut.

Mama fetiței, Chelsey, în vârstă de 33 de ani, povestește că avea o burtică extrem de mare atunci când era însărcinată și că oamenii credeau că va naște tripleți.

Ea a aflat abia la săptămâna 17 de sarcină că fetița ei suferă de o afecțiune rară. Medicii erau îngrijorați și de faptul că fetița ar fi putut avea lichid la inimă.

Limfangiomul poate cauza probleme grave de sănătate, în funcție de zona corpului care este afectată, provocând probleme de respirație sau de vedere.

Din fericire pentru copilă, medicii cred că afecțiunea ei poate fi tratată prin intervenție chirurgicală.

„Nu auzisem niciodată, niciodată, de acest diagnostic înainte și, sincer, m-am interesat și nu prea îmi plăceau rezultatele. Când am aflat, ca să fiu sinceră, am fost devastată, am avut inima frântă. Nu înțelegeam ce s-a întâmplat, ce nu a mers bine, pentru că mai aveam doi copii sănătoși și plângeam în fiecare zi. În fiecare zi îl întrebam pe Dumnezeu de ce. Nu ne-am gândit niciodată la un avort, chiar dacă ni s-a menționat acest lucru aproape imediat după ce s-a descoperit că existau unele probleme majore cu copilul nostru nenăscut, dar am vrut doar să știm cum am putea să o ajutăm atunci când se va naște”, a povestit mămica, conform Mirror.

Medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire.

„Au spus că nu va supraviețui”, a mai povestit femeia.

Micuța Armani Milby s-a născut prin cezariană la 33 de săptămâni.

„Spre surprinderea tuturor, a ieșit plângând și toată lumea din cameră era emoționată. Nimeni nu știa ce avea să se întâmple”, spune mama.

Operația nu a fost deloc una ușoară pentru că mama a suferit un atac de panică înainte să nască.

„A trebuit să-mi dea ceva să mă calmeze pentru că aveam un atac de panică. Țipam și plângeam. Eram o epavă, a fost oribil. În adâncul minții noastre, ne întrebam amândoi ce se va întâmpla. Cu toate acestea, ea ne-a șocat pe toți și a dovedit că toată lumea se înșela. Când am văzut-o cu adevărat, am plâns și mai mult pentru că nu mai văzusem niciodată așa ceva, dar nu mi-a păsat cum arată, oricum o iubeam. Nu mai văzusem niciodată pe nimeni să arate așa, așa că am fost șocată, ca să fiu sinceră, dar recunoscătoare în același timp", a povestit ea.

