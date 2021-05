„Au identificat o persoană decedată, dar nu în urma exploziei”. Caz misterios într-un bloc din Bihor

A fost panică vineri seară într-un cartier din oraşul Ștei, județul Bihor. Zeci de oameni au fost evacuaţi din apartamente după ce blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie la etajul patru.

Deflagraţia s-a produs din cauza gazului scurs dintr-o butelie, iar proprietarul garsonierei a ajuns la spital. În timpul evacuării, pompierii au făcut o descoperire macabră: au găsit într-o garsonieră cadavrul în descompunere al unui bărbat.

Explozia a zguduit blocul din strada Garofiţei atât de tare, încât locatarii au crezut că este un seism.

„Dintr-o dată am auzit o bubuitură, am crezut că-i cutremur. Şi m-am uitat pe geam era lumea disperată, am văzut când o căzut geamul de la patru, şi-atunci o venit pompierii şi ne-o scos afară”, spune o locatară.

Cuprinşi de spaimă, mulţi dintre locatari au fugit afară din bloc încă înainte de sosirea pompierilor.

Deflagraţia nu a provocat şi incendierea garsonierei.

Lt. col. Alexandru Csilik prim-adj. ISU Crișana: „Echipajele de intervenţie nu au găsit incendiu în urma exploziei, dar au identificat o persoană, de sex masculin, în imobilul în care a avut loc explozia. Colegii mei paramedici au evacuat victima, care a suferit arsuri la membrele superioare, respectiv la față, şi au predat-o către elicopterul SMURD.”

Ca prin minune, pacientul a supravieţuit.

În timp ce verificau dacă mai e cineva rămas în bloc, pompierii au făcut o descoperire macabră.

Lt. col. Alexandru Csilik prim-adj. ISU Crișana: „În momentul evacuării, cu două etaje inferioare, au identificat o persoană decedată, dar nu în urma exploziei.”

Locatară: „El, am înţeles că era de două luni mort în casă, dar n-o ştiut nimeni. El o murit înainte de Paștele ungurilor.”

Cazul a intrat în atenţia criminaliştilor. Între timp, inspectorii în construcţii au verificat cât de tare au fost afectate celelalte garsoniere. Oamenii s-au întors în apartamente abia după ora 10 seara.