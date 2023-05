„Am aflat că mama e moartă.” Cum a ajuns un bărbat de 96 de ani din Vaslui să-și ucidă soția, chiar de ziua lui

Medicii au descoperit ulterior că suspectul are o afecțiune neurologică degenerativă. Cei doi soți stăteau singuri, într-o zona izolată din comuna Mălușteni. Copiii, care locuiesc la oraș, angajaseră o femeie să vadă de ei.

O vecină care îi îngrijea pe cei doi bătrâni a venit dimineața și a descoperit scena crimei.

Femeia care a descoperit crima: „M-am dus să o văd și am găsit-o moartă.”

Reporter: Unde era?

Femeia care a descoperit crima: „În casă. Și am chemat poliția și gata. Am văzut-o pe dânsa în pat."



Bărbatul de 96 de ani dispăruse. În scurt timp, polițiștii au venit la fața locului cu un câine de urmă, care l-a găsit în pod. În acest moment bătrânul este suspectul principal.

Ingrid Botezatu, prim procuror Parchetul Tribunalului Vaslui: „Erau indicii că ne aflăm în situația unei morți violente. Nu s-a reușit comunicarea cu acesta, existând suspiciuni că starea sănătății mintale ar putea fi afectată, având în vedere și vârsta înaintată."

După ce a ajuns la psihiatrie, pentru a fi expertizat, medicii au stabilit că bărbatul are o afecțiune neurologică degenerativă. Vestea crimei i-a șocat pe cei doi copii ai cuplului.



Fiica victimei: „Am aflat că mama e moartă. Nu știu ce-o fi fost în capul lor. Nu a fost la spital, nu a luat pastile în viața lui!"



Suspectul a împlinit chiar în ziua tragediei 96 de ani. Vecinii știau că între el și soția sa, de 82 de ani, apăruseră neînțelegeri.



Bătrână: „Nu se ducea nimeni la dânșii, decât femeia care-i împăcase."



Bătrân: „Nu puteai să te înțelegi cu el, nimic."



Urmează ca medicii să stabilească dacă suspectul a avut discernământ.



Gabriela Groza, psiholog judiciar: „Prin simptomalogie apare inclusiv schimbarea de dispoziție care poate să se manifeste și în agresivitate, dar cu siguranță nu putem vorbi de un tipar."



Dr. Ciprian Băcilă, medic primar psihiatru: „Iesirile violente ale persoanelor cu demență sunt in general determinate de tulburarile de memorie. Este indicat să fie îngrijite într-un mediu protejat, in care constanta ingrijirilor si a persoanelor care au grija de ei, sa fie foarte, foarte clara. Ingrijirea la domiciliu este destul de dificil de realizat."

În funcție de rezultatul evaluării psihiatrice, bărbatul de 96 de ani ar putea ajunge după gratii, pentru omor, dacă se va stabili că a știut ce face. Dacă nu, într-un centru specializat.

