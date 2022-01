VIDEO ȘOCANT. Un bărbat a împins o femeie în fața metroului din Bruxelles. Conductorul a oprit la timp

Incidentul șocant a avut loc în jurul orei 19:45, vineri seară.

Femeia a fost împinsă pe șine în timp ce metroul intra în stație. Tragedia a fost evitată cu ajutorul oamenilor care au ajutat femeia să se ridice, a confirmat compania publică de transport STIB, care operează metroul, pentru publicația Brussels Times.

„Conductorul a reacționat foarte bine, însă se află în stare de șoc, precum și victima”, a declarat Guy Sablon, purtător de cuvânt pentru STIB.

Conductorul trenului a văzut persoana pe șine și a oprit exact la timp, apăsând frâna de urgență.

Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată pe individul care o împinge pe femeie și, apoi, fuge. Oamenii care stăteau pe peron au ajutat-o imediat pe femeie să se ridice de pe șine și să se urce înapoi, pe peron.



Atât poliția cât și serviciile de urgență au fost sunate imediat să intervină la fața locului. Atât victima, cât și conductorul metroului au fost duși la spital. După ce au primit îngrijirile necesare, li s-a permis să se întoarcă acasă.

Incidentul a dus la întreruperea circulației metrourilor între stațiile Elisabeth și Arts-Loi până la 20:15.

Bărbatul a fugit imediat după ce a împins-o pe femeie, însă a fost arestat în scurt timp, a confirmat Parchetul de la Bruxelles sâmbătă dimineață.

Tentative de meurtre dans la station de métros Rogier à Bruxelles, ce vendredi, peu après 19 h 40.

Le conducteur de la Stib est heureusement parvenu à effectuer un freinage d’urgence et il a ainsi pu éviter le pire in extremis.https://t.co/R9Vp6poSE0 via @sudinfo_be pic.twitter.com/4tIwpbGgrT