VIDEO. O femeie i-a dat cocaină unei maimuțe și apoi aruncat-o în toaletă

O femeie Wordsworth Road, Newport, i-a dat cocaină unei maimuțe, animalul său de companie, și apoi a încercat să o arunce în toaletă.

Femeia a filmat tot ceea ce a făcut și imaginile au ajuns la autorități. Acum, femeii, Vicki Holland, în vârstă de 38 de ani, i s-a interzis pe viață să mai aibă animale de companie, a fost condamnată la închisoare cu suspendare și a trebuit să plătească și 548 de lire sterline, conform BBC.

„Videoclipurile de pe telefonul inculpatei o arătau oferind cocaină maimuței, în timp ce într-un alt clip maimuța era în mod clar îngrozită într-un un vas de toaletă”, a spus Sophie Daniels, de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Ea a precizat că în clipuri femeia înjura, râdea și, la un moment dat, spăla toaleta cu maimuța în ea, în timp ce animalul încerca disperat să se agațe de marginea vasului.

„Din fericire, această maimuță primește acum îngrijirea pe care o merită după o astfel de maltratare șocantă”, a punctat Daniels.