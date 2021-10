VIDEO Imagini de necrezut. Un veteran a capturat un aligator într-un tomberon, în fața unei case

Veteran de război, bărbatul din SUA nu a stat prea mult pe gânduri și a acționat împotriva aligatorului cu ce avea la îndemână.

Animalul se afla în curtea unui vecin. Veteranul a pus mâna pe un tomberon și a reușit să captureze aligatorul.

Acesta a fost eliberat în apropierea unui lac.

NEIGHBORHOOD HERO: This Florida man took matters into his own hands, using a trash can to capture an alligator in front of a home before releasing the reptile into a nearby body of water. https://t.co/59ofh61gxw pic.twitter.com/Uaz6H74mt3