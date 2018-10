Victima unui viol a fost găsită cu drona în timp ce încă se afla cu atacatorul

În plus, adolescenta a precizat că încă era cu agresorul ei, doar că nu ştia unde se afla. Ea a descris doar că se afla într-un complex industrial, înconjurată de un gard înalt 2,5 metri.

High risk missing girl contacts police states she been raped & is still with the offender. Describes location thought to be huge old industrial complex surrounded by 8ft fence. Our #thermal #drone makes the find in mins. Officers guided in. 1 in custody and child safeguarded. pic.twitter.com/Vv3uULzVW1