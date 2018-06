Vicarul lăsat pe drumuri de fotomodelul român își apără relația controversată: “Nu sunt depravat”

The Mirror

Preotul anglican, în vârstă de 79 de ani, care are o relație cu modelul de origine română, cu 50 de ani mai tânăr, a declarat în cadrul unui show televizat că relația sa cu Florin Marin este mai puternică ca niciodată.

Perechea s-a căsătorit în luna aprilie 2017, după ce s-au întâlnit pe o rețea socială, în 2015. Ba mai mult, pentru a-și demonstra dragostea față de tânărul model de origine română, vicarul și-a vândut locuința din Marea Britanie pentru a-I cumpăra lui Florin un apartament în București.

Cuplul s-a despărțit după doar câteva luni, însă cei doi s-au împăcat în luna mai a acestui an.

În cadrul emisiunii prezentate de Jeremy Kyle, Philip Clements și-a apărat relația făcând noi dezvăluiri despre partenerul său, Florin: “Nu mai am niciun ban, dar relația noastră este mai puternică. Eu și Florin ne iubim mai mult ca niciodată. Eu asta simt, dar nu știu dacă și iubitul meu crede la fel.”

“Amândoi am hotărât că este ultima noastră șansă de a vedea dacă putem avea un viitor împreună sau nu. Relația noastră nu este una clasică, însă atunci când nu suntem împreună mi-am dat seama că îmi este foarte dor de el. Am încercat să-mi refac viața alături de altcineva, însă nu am reușit. El este singurul bărbat pe care îl iubesc”, potrivit Daily Mail.



Ba mai mult, fostul vicar a ținut să precizeze că este rănit de modul în care îl portretizează presa: “Nu sunt un bătrân pervers. Vreau să arăt lumii că suntem doi oameni normali și că relația noastră este absolut sinceră. Aș vrea ca cei care nu mă cunosc să nu mai jduece în necunoștință de cauză. Este dureros. Ne-am căsătorit pentru că ne iubim”.

