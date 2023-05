Bărbat fără o mână și fără un picior, amendat pentru că „nu este suficient de handicapat”. Un polițist i-a spus că este fals

Fostul comando Ben McBean, care a fost numit „un adevărat erou" de către prințul Harry după ce a fost grav rănit în timpul serviciului său din Afganistan, susține că un agent de circulație a pus la îndoială legitimitatea sa.

Veteranul Marinei Regale susține că este pedepsit pentru că „nu este suficient de handicapat".

El a parcat pe un loc special amenajat pentru persoanele cu diazabilități și a fost amendat de un agent de circulație care ar fi spus că insigna sa este falsă.

Ben McBean și-a pierdut o mână și un picior în anul 2008, după ce o mină terestră a explodat în provincia Helmand, Aganistan. Pentru a se deplasa, el poartă o proteză.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani, care acum lucrează ca speaker motivațional, spune că la un incident anterior, când a folosit legitimația care atestă faptul că are un handicap, i s-a spus că „nu merită insigna".

El a explicat într-un videoclip pe Twitter că după ce s-a întors la mașina pe care o parcase într-un loc special amenajat a zărit mai multe persoane care îl așteptau.

If I get a fine or court date then I’ll speak to someone I suppose. It’s sad really isn’t it how you’ve got to prove your disability to people or else. If your in a wheelchair your disabled, old. Disabled. In between and your screwed! pic.twitter.com/OfAdMTry85