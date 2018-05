Vasluian, acuzat de concubină că i-a violat nepoata. ”Am aruncat după el cu scaunul”

Pro TV

Întâmplare şocantă într-un sat din judeţul Vaslui. Un bărbat de 48 de ani este acuzat de concubina sa că i-a agresat sexual nepoata - o fetiţă de 6 ani.

Omul ar fi recunoscut totul în fata poliţiştilor, aşa că oamenii legii l-au arestat preventiv pentru tentativa de viol şi agresiune sexuală.

Între timp, minora va fi ajutată de psihologi să treacă peste acest episod înfiorător.

Bunica: "La poliţie a recunoscut.”

Reporter: “Ce a zis?”

Bunica: “A zis că da."

Bărbatul, acuzat de agresiune sexuală şi tentativă de viol, trăieşte, de 20 de ani, în concubinaj cu femeia de 44 de ani. Cei doi locuiesc împreună cu fetiţa lor de 9 ani, dar şi cu cei doi nepoţi ai femeii - un băiat de 4 ani şi o altă fetiţă de 6 ani. Zilele trecute, în timp ce femeia lucra prin curte, bărbatul a intrat în camera nepoatei, care dormea în acel moment.

Bunica: "A zis că merge în casa să se uite la televizor. Ce a avut în cap, nu ştiu. El era pe pat culcat. Fata era lângă el. Am înlemnit. Am aruncat după el cu ce am apucat, cu scaun, am rupt scaunul."

Vecină: "Se certau. Nu ştiam pentru ce. Am încercat să o calmez că era foarte supărată. Eu îl cunosc de 18 ani. Am mai avut conflicte, dar aşa ceva nu am auzit. A fost un om care a muncit, gospodar."

În faţa femeii, omul nu a avut nicio explicaţie, dar şi-a recunoscut fapta la audieri.

Bunica: "I-am spus “de ce ai făcut asta?” Nu te gândeşti că are 6 ani, e nepoata ta. Când mai bea, mai erau discuţii, era violent, dar nu în halul ăsta. Acum a pus capac."

Fetiţa va beneficia acum de consiliere psihologică.

Irina Cîmpeanu, purtător de cuvânt DGASPC Vaslui: "Specialiştii vor realiza evaluarea iniţială a situaţiei copilului, vor stabili paşii interventionali de urmat şi vor elabora un plan de consiliere psihologică pentru a-l ajuta să depăşească trauma suferită."

Mama copilei, care munceşte în Anglia, a aflat de cele întâmplate şi urmează să se întoarcă în ţară. Între timp, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

