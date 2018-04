Un vasluian și-a ucis iubita cu 37 de ani mai tânără. ”Era ameţită şi nu tăcea din gură”

Furia l-a orbit pe un bătrân de 76 de ani din judeţul Vaslui.

Omul şi-a ucis sâmbătă iubita cu 37 de ani mai tânără, iar totul a pornit de la o ceartă în gospodărie. Bărbatul spune că nu a vrut să-i ia viața şi că-i pare rău, însă vecinii povestesc că certurile şi ameninţările erau la ordinea zilei în familie.

Vasile Bangău, suspect: "Am fost la magazin şi am luat mâncare. Ea a vrut un pahar de vin, eu o cafea, apoi hai acasă, ea ameţită, am pus varza la foc. Mi-a dat una în ochi, eu cum tăiam varza, am zis că glumesc cu ea să nu dau cu cuţitul."

Tragedia s-a petrecut în localitatea Bogdănești, după ce ce doi au mers împreună la cumpărături, dar mai apoi au zăbovit câteva ore la crâşmă din sat.

Rudă: "El a spus că ea a băut şi era ameţită şi nu tăcea din gură. Ei se mai certau între ei, dar să devină aşa violent, niciodată."

Cei doi locuiesc împreună de mai bine de 20 de ani şi au împreună trei copiii. Însă, toţi sunt în grija statului. Vecinii povestesc că relaţia lor era una tensionată şi că existau mereu certuri între cei doi.

Vecină: "Ea muncea pe la casele oamenilor, dormea pe acolo. El o chema înapoi când lua ajutorul social, ea mai servea vin, dar muncea. El stătea pe scaun, în bufet."

Localnică: "De multe ori o bătea. A scăpat cu fuga. A venit poliţia. Era în ultimul hal, tot la el se întorcea. El o fugărea cu pietre, alteori, ea dădea cu pietre.”

Alice Ruja, procuror criminalist: "A fost un conflict spontan. Victima obişnuia să consume alcool. E cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor."

Bărbatul va fi prezentat duminică instanţei, cu propunere de arestare preventivă.

