Un vasluian și-a ucis fosta soție, apoi s-a plimbat cu trupul ei pe bancheta din spate. Nu este prima crimă comisă de bărbat

Shutterstock

Un vasluian de 46 de ani, stabilit în Germania, și-a ucis fosta soție, apoi s-a plimbat cu trupul acesteia pe bancheta din spate a mașinii.

Procurorii germani au cerut 14 ani de închisoare pentru acesta, iar Tribunalul Regional din Stuttgart urmează să pronunțe verdictul.

Potrivit procurorilor, bărbatul și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit în timpul unei dispute, pe insula Reichenau de pe lacul Konstanz, în iulie 2021. Ulterior, bărbatul a pus trupul femeii pe bancheta din spate și a plecat.

Acesta a oprit la un moment dat mașina pe banda de urgență a unei autostrăzi, după aproximativ 40 de kilometri. Atunci bărbatul s-a rănit cu un cuțit pentru a simula o luptă cu fosta soție, scrie badisches-tagblatt.de.

Vasluianul a ucis-o pe femeie pentru că l-a părăsit, susțin anchetatorii. Bărbatul i-a tăiat gâtul, după care a mers cu trupul acesteia pe bancheta din spate a mașinii zeci de kilometri. Presa germană relata atunci că poliția a oprit un autoturism în care se afla cadavrul unei femei, iar șoferul mașinii avea gâtul secționat.

Citește și O româncă din Austria i-a omorât cu mașina pe fosta soție și copilul de 5 ani al bărbatului cu care a fost și ea măritată

„Mătuşa mea a povestit că nu s-a auzit vreun strigăt de ajutor sau altceva. Mai apoi, am înţeles că el, după ce i-a tăiat gâtul mamei mele, a urcat-o în maşină şi a plecat pe autostradă, către Stuttgart. A fost oprit de Poliţie, iar, când l-au tras pe dreapta, agenţii au constatat că s-a tăiat şi el la gât. A fost luat cu un elicopter şi dus la spital, unde a fost pus sub comă indusă. Am înţeles de la Consulat că, acum, e în afara oricărui pericol, dar că nu poate vorbi, din cauza tăieturii la gât. El este cel care a ucis-o pe mama mea”, a declarat fiica femeii ucise.

În urmă cu opt ani, bărbatul a mai fost condamnat la șase ani de închisoare pentru omor, însă a fost pus în libertate după trei ani.