Un tânăr și-a violat fosta iubită, apoi a ucis-o. Mesajul trimis părinților victimei înainte să-și ia viața

Daily Mail

Un tânăr din Rusia a îngrozit întreaga țară, după ce și-a ștrangulat fosta iubită și apoi a violat-o până și-a dat ultima suflare. Filmul îngrozitoarei crime a fost postat pe o rețea de socializare de către acesta.

Artyom Iskhakov, în vârstă de 19 ani, i-a îngrozit pe părinții victimei, după ce a postat pe o rețea de socializare sfârșitul fiicei lor și apoi le-a trimis un mesaj.

Cei doi ar fi avut o relație, însă în cele din urmă s-au despărțit, iar tânăra a început o nouă idilă cu un alt băiat. Gelos, criminalul a pus la cale un plan diabolic pentru a o ucide cu sânge rece.

”Am lovit-o în față și a căzut pe podea. Am lovit-o de câteva ori, sângele a început să-i curgă din gură și mi-a cerut să plec. Apoi am început să o sugrum. La un moment dat a leșinat, dar inima a continuat să bată. M-am hotărât să o violez înainte să moară. După ce am terminat, mi-am dat seama că inima ei încă bate. Am strâns-o de gât, însă fără rezultat. Apoi am luat un cuțit și i-am tăiat gâtul. Inima ei încă bătea și am înjunghiat-o între coaste. Apoi am violat-o din nou și m-am hotărât să scriu asta”, este mesajul șocant postat de criminal pe o rețea de socializare.

Acesta a precizat în postarea sa că apoi a mers și am mâncat ceva, a dormit câteva ore, iar la apoi a mai violat-o o dată, scrie Daily Mail.

Înainte de a-și lua viața, criminalul le-a scris un mesaj părinților fetei prin care i-a anunțat de grozăvia făcută și unde îi este trupul neînsuflețit.

”Iertați-mă că v-am luat singurul copil de lângă voi. Am iubit-o prea mult”, a fost mesajul tânărului.

