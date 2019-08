Un tânăr și-a dat foc în mașină, din cauza tatălui său. Și-a filmat mesajul de adio

Caz șocant la Medgidia! Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în mașină, marți, lângă Murfatlar, din cauza unor probleme în familie.

Acesta a parcat maşina la ieşire din Murfatlar, spre Ciocârlia, pe DN3. Incendiul a fost anunţat la ora 17.12.

El a postat înainte un video pe Facebook în care îşi explica gestul.

„Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greşit. Taţilor de băieţi nu ii faceţi copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieţi dar mai au nevoie de putina iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face şi ştiu ca sunt un laş dar nu ştiu ce altceva sa fac“, este mesajul postat în descrierea înregistrării audio cu tânărul.

„Tatăl meu m-a adus la un nivel la care nu credeam că o să ajung. De 10 ani, el tot aceleaşi jigniri şi critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat sau mi-a zis nişte vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată numai critici şi înjurături. Este un alcoolic incredibil. De când e plecat în Italia, parcă a înnebunit de tot: numai să bea, să ţipe şi să mă înjure. Am încercat mai multe metode să scap de el, dar nu am reuşit. M-a distrus mintal, nu mai ştiu ce să fac. Îmi pare rău“, a spus tânărul în video.

Replica Online

Tatăl lui Adrian, pe care tânărul îl învinovăţeşte de moartea sa, a postat un mesaj în apărarea sa.

„Cu acordul şi permisiunea voastră acest "nenorocit "de tata care azi a înţeles că timp de 26 de ani a crescut un şarpe nu un copil. Cei care vor să audă adevărul mă pot contacta cînd vor. Aviz viitorilor părinţii”, a scris bărbatul pe Facebook, conform presei locale.