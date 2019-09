Un tânăr și-a violat și ucis nepoata în vârstă de 5 ani. Ce sentință a primit

Tânărul a omorât-o pe fetiță după ce sora lui l-a lăsat să petreacă noaptea în casa lor, informează The Sun.

După crimă, acesta i-a lăsat corpul copilului în pădurea din apropierea casei, apoi a condus polițiștii către acel loc, pentru a evita pedeapsa cu moartea.

Potrivit apropiaților lui, el a recunoscut că a violat-o și ucis-o pe fetiță, fără să arate vreo urmă de regret.

Autoritățile au precizat că pe lângă urmele de sânge ale fetei care erau pe hainele tânărului, au găsit și un cuțit din casa familiei, în apropierea locului unde a fost găsit corpul ei.

Evil uncle told he’ll ‘never see daylight again' after raping and killing niece when her mum let him spend the night https://t.co/xl0y2efK3Z