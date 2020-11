Un tânăr de 29 de ani a paralizat de la gât în jos în urma unui accident stupid. Ce a pățit

Un tânăr de 29 de ani a rămas paralizat, probabil pe viață, după o acrobație într-un parc. La aterizarea pe sol, și-a prins gâtul între două bucăți de metal, rupându-și coloana.

Matthew John, un stilist de 29 de ani, a ajuns în scaunul cu rotile după un accident stupid într-un parc din Manchester, Flip Out. A sărit pe o trambulină, iar în cădere a suferit accidentul care i-a schimbat complet viața, fracturându-și coloana. Ghinionistul a paralizat instantaneu de la gât în jos, chiar în fața prietenilor și a fiului său.

Tânărul este tratat într-un spital, de zece săptămâni, și nu a putut până acum să-și vadă familia, iar medicii i-au spus că nu va mai putea să meargă niciodată, relatează publicația Daily Star.

Totuși, starea lui pare să se fi îmbunătățit puțin, pentru că tânărul învață acum din nou să se îmbrace și se așează în scaunul cu rotile cu ajutorul kinetoterapeuților.

„Sunt un stilist care mă deplasam acasă la clienți și este evident că acum nu mai am niciun venit. Nu îmi imaginez cum am să coafez din scaunul cu rotile. Mi-ar plăcea să mă întorc la normalitate. Din cauza restricțiilor COVID, nu am putut vedea pe nimeni din apropiați în spital, și vreau ca totul să fie cât mai aproape de normal. Nu am văzut pe nimeni de câteva săptămâni, în afară de aceleași asistente care mă îngrijesc” a spus tânărul.

Prietenii lui Matthew au lansat o pagină de donații pentru a strânge fondurile necesare unui scaun cu rotile special, care îi va permite stilistului să lucreze.

Este necesară suma de 20.000 de lire sterline iar până acum s-au strâns aproape 3.000.