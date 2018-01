Un tânăr de 19 ani și-a ucis fosta iubită, iar după aceea s-a sinucis

Artyom Iskhakov, în vârstă de 19 ani, le-a mărturisit părinţilor victimei, Tatiana Strakhova, prin intermediul unui mesaj online, cum inima fetei încă batea, de aceea a înjunghiat-o şi apoi a întreţinut relaţii sexuale cu trupul ei neînsuflețit, potrivit Daily Mail

După aceea, acesta a luat o pauză să mănânce câteva sandwich-uri şi a continuat actul sexual. Gelos pe fosta sa iubită de 19 ani, care avea o altă relaţie cu un alt bărbat, studentul a scris că acţiunile sale au fost "groaznice, dar a făcut ceea ce a vrut".

După aceea, s-a spânzurat la câteva momente după ce şi-a încheiat biletul de adio, acesta cerându-le scuze părinţilor victimei, dar și familiei sale, precizând locul unde vor fi găsite cadavrele.

