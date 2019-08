Un tânăr de 16 ani din Rusia și-a ucis familia cu un topor. Reacțiile cunoscuților

Timur Kimaletdinov și-a omorât mama, gemenii și bunicii noaptea, în timpul unui masacru, informează The Sun.

Potrivit autorităților, mama și bunicul său s-au luptat cu el pentru a-și salva viețile, însă restul au fost uciși în somn. La scurt timp după crime, tânărul s-a sinucis, aruncându-se de pe un releu.

Kimaletdinov a lăsat și un bilet în care care a scris că își iubea familia, mai ales pe bunicii săi. De asemenea, el a mai scris că că le-a luat viața pentru că nu a vrut să sufere cuplul din cauza morții rudelor sale. Pe lângă bilet, Timur a lăsat și un mesaj vocal pentru un prieten prin care spunea că a fost ușor să-i ucidă.

Vecinii familiei au declarat că au găsit cinci corpuri mutilate, cu semne de topor, după ce au observat că bunicii băiatului nu mai au grijă de grădină cum o făceau de obicei.

