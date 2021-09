Un tânăr a murit în Maramureș după o urmărire nebună în trafic din cauza geloziei. S-a dovedit că și-a confundat iubita

Direct MM

O adevărată tragedie a avut loc sâmbătă noaptea în Maramureș, unde un tânăr a murit în timpul unei urmăriri nebune în trafic, din cauza geloziei extreme a unui prieten de-al său, care și-a confundat iubita cu o altă fată ce urcase în mașina unui tânăr, scrie Direct Maramureș.

Victima nu purta centură de siguranță și a murit după ce a fost aruncată prin parbrizul mașinii care a intrat într-un șanț, în orașul Tăuții Măgherăuș, în timp ce șoferul șicana o altă mașină, pe care o urmărea din orașul vecin, Baia Mare.

Șoferul vinovat și-a confundat iubita cu o altă tânără, pe care a văzut-o că s-a urcat în mașina altui tânăr și a pornit în urmărirea acestora, orbit de gelozie.

La un moment dat, tânărul urmărit a oprit pentru a o lăsa pe fată să coboare, dar urmărirea a continuat, șoferul gelos încercând de mai multe ori să-l lovească pe urmăritul complet nevinovat de situația creată.

Șoferul agresor s-a angajat în depășirea mașinii pe care o urmărea, dar, pentru că din contrasens venea un alt autoturism, a tras de volan și a intrat într-un șanț, nu înainte de a-l lovi și pe șoferul urmărit, care a intrat și el în șanț.

Tânărul urmărit vorbea chiar în acele clipe cu cei de la 112, cărora le cerea ajutorul. În urma impactului, însoțitorul tânărului gelos care și-a confundat iubita a murit, iar cei doi șoferi au fost grav răniți.

Ce spune IPJ Maramureș

„Sâmbătă seară, 25 septembrie, în jurul orei 23.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.N. 1C în orașul Tăuții-Măgherăuș s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului polițiștii au constatat faptul că două autoturisme care circulau în același sens au intrat în coliziune, pe fondul unei depășiri neregulamentare efectuate prin depășirea marcajului longitudinal continuu și fără a păstra o distanță laterală suficientă. În urma impactului autoturismul care a efectuat depășirea a intrat în timpanul unui podeț, de unde a fost proiectat în șanț. Autoturismele au fost conduse de către doi tineri, ambii de 25 de ani. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unui pasager de 24 de ani din Baia Mare aflat în autoturismul care a efectuat depășirea și a unuia dintre conducătorii auto. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în ambele cazuri. Victimele au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, dar pasagerului de 24 de ani i-a fost declarat decesul în cursul nopții. În cauză, polițiștii efectuează cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Baia Mare pentru lămurirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă”, arată reprezentanții IPJ Maramureș.