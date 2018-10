Un tânăr a murit după ce a căzut de pe un bloc. Polițiștii cred că s-a sinucis

Un tânăr de 26 de ani a murit vineri dimineaţă, după ce a căzut de pe un bloc cu 10 etaje din Braşov. Poliţia face cercetări pentru a lămuri cauzele acestei tragedii, iar anchetatorii iau în calcul toate variantele.

Ar putea fi vorba şi despre un accident, dar şi despre o sinucidere. Cert este că tânărul nu locuia acolo şi nu se ştie cum a ajuns pe terasa blocului. Nici familia lui nu are o explicaţie în privinţa tragediei.

Nefericita întâmplare a avut loc în jurul orei 10:00 dimineaţa. Câţiva locatari din blocul de vis-a-vis au văzut momentul în care tânărul s-a prăbuşit şi au dat alarma.

Margit Iles: "Eram în bucătărie şi am văzut că ceva cade şi când am ajuns în balcon deja am auzit bufnitură şi era omul pe jos. Am dat telefon la 112."

Georgeta Lupu, vecină: "Întâmplător m-am uitat pe balcon şi l-am văzut jos. A venit poliţia prima, după aceea pompierii."

Tincuța Stroe, vecină: "Vecină, ai auzit ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cică s-ar fi aruncat unu de pe bloc. Şi ne-am uitat de sus, am văzut şi pe urmă am venit jos."

Oamenii din blocul unde s-a petrecut tragedia încearcă să îşi explice cum a ajuns tânărul pe terasă.

Vecin: "Acoperişurile comunică şi deci poate să fie şi de pe scara cealaltă şi să vină, să inducă în eroare. Să ştiţi că foarte multe lucruri sunt posibile."

Medicii veniţi la faţa locului nu au putut decât să declare decesul tânărului.

Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al ISU Braşov: "Echipajul SMURD de terapie intensivă cu medic, ajuns la faţa locului, a găsit victima inconştienta. Prezenta leziuni incompatibile cu viaţa şi din păcate pentru acesta nu s-a putut face nimic, fiind declarat decedat."

Poliţiştii au reuşit să-l identifice pe tânărul de 26 de ani şi au aflat că nu locuia în blocul de pe care a căzut. Înclină să creadă că au de-a face cu un caz de sinucidere şi au vorbit cu tatăl victimei.

Bărbatul este în stare de şoc şi nu-şi explica de ce fiul său ar fi recurs la un asemenea gest.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!