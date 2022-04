Bărbatul neagă totul, dar anchetatorii spun că și rudele altor copile s-au plâns că el profită de orice împrejurare ca să atingă fetele în zonele intime. Oficial, a fost depusă o singură plângere la poliție.

Plângerea făcută la Poliție împotriva șoferului de microbuz școlar a fost semnată de mama uneia dintre eleve.

Mama unei eleve: „Mi-a povestit fata acasă când a venit că șoferul de pe autobuzul școlar i-a pus mâna la fund și, la un moment dat, după o săptămână, i-ar fi vorbit porno, despre viața lui sexuală, lucruri urate despre viața lui sexuală, aventuri pe care le-a avut cu celelalte fete."

Neculai Nămolosu, directorul școlii: „M-a sunat domnul polițist că ar fi un incident la școală. Șoferul școlii ar fi făcut niște gesturi nepotrivite cu o fetiță de clasa a 6-a.”

Și alți părinți sunt revoltați de felul în care bărbatul se comporta cu copiii pe care îi duce cu mașina la scoală. Și au cerut ca șoferul să fie dat afară.

Tatăl unei eleve: „Fata mi-a zis că se ducea la școală și domnul șofer se ducea la Crăiești să aducă o tură de elevi. Fata fiind singură. Și i-a zis hai cu mine! Unde? La Crăiești, să aducem tura de elevi. Nu merg, nene, că mi-e frică! Și el i-a zis că nu se întâmplă nimic. Doar atât i-a zis fetei. Fata a refuzat categoric și el s-a dus să aducă tura de elevi.”

Bărbatul acuzat conduce microbuzul școlar de mai mulți ani. Spune că nu a greșit cu nimic și că totul e o înscenare, pentru ca altcineva să îi ocupe postul.

Șoferul acuzat: „Nu s-a întâmplat nimic, nu-i adevărat.”

Reporter: De ce credeți că au zis fetele că le-ați atins?

Șoferul acuzat: „Le-au manipulat. Cum, domnule, am 15 ani, am o fetiță pe care o cresc, are 9 ani și doarme cu mine, cum să pot să ating?”

Inspectoratul Școlar s-a autosesizat în acest caz.

Adrian Silivestru, inspector școlar: „Avem niște informații că aici s-ar fi petrecut anumite lucruri nepotrivite pentru o instituție de învățământ. Noi o să demarăm o anchetă în continuare, să vedem exact ce s-a întâmplat.”

Gabriela Costin, comisar șef poliția Galați: „Polițiștii au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că fiica sa de 12 ani a fost agresată sexual de șoferul care conduce autobuzul școlar, un bărbat de 56 de ani, care ar fi atins-o în zonele intime.”

Polițiștii fac cercetări pentru agresiune sexuală.