Un recidivist și-a ucis vecinul după ce au băut împreună. Apoi, l-a și jefuit

Un bărbat de 41 de ani din Brașov a fost reţinut sub acuzaţia că şi-ar fi ucis vecinul. Cei doi au băut împreună de dimineaţă, iar la prânz s-au luat la ceartă din cauza unei datorii mai vechi.

După ce agresorul a lăsat victima fără viaţă, i-a luat din locuinţă un telefon mobil şi banii, apoi i-a mărturisit mamei sale ce a făcut. Individul a mai fost închis pentru omor.

Cei doi erau prieteni buni şi, cum stăteau la acelaşi etaj, îşi petreceau mult timp împreună. Cunoscuţii spun că victima, în vârstă de 62 de ani, ar fi făcut un împrumut la bancă, în beneficiul prietenului său, urmând ca acesta să-i dea banii pentru plata ratelor. Însă de fiecare dată, bărbatul întârzia să se achite de această datorie şi de aici, probabil, a pornit cearta.

Agresorul i-ar fi mărturisit chiar mamei sale că şi-a lovit mortal amicul pentru că i-a amintit, din nou, de bani. Femeia a povestit totul anchetatorilor, care l-au încătuşat pe suspect. El este acuzat de omor şi tâlhărie.

Vecinii spun că suspectul era un scandalagiu şi, din tot blocul, se înţelegea doar cu bărbatul de 62 de ani. Acesta locuia singur de 3 ani, pentru că soţia îi plecase la muncă, în Bucureşti.

Vecin: "A fost un băiat cuminte şi ordonat. Ăla tot îl îmbăta şi cică a semnat în bancă pentru el. Îl îmbăta, ce îi făcea, nu ştiu că nu mai rămânea cu bani în ultima perioadă."

Vecină: "Se frecventau unul pe altul şi până în ultimul moment împreună au fost. Nu am auzit pur şi simplu nimic, nu știu cum a lucrat şi ce a făcut. Am văzut poliţiştii la uşa când am ieşit."

Imediat ce mama suspectului a anunţat poliţia, anchetatorii au început cercetările la faţa locului. Vecinii spun că agresorul era prieten din interes cu bărbatul de 62 de ani.

Vecină: "Cred că a luat pensia şi au fost şi au făcut cumpărături. La vecinii din loc le-a zis mă duc cu moşu să scot pensia, să îl ajut să scoată banii de pe card."

Anchetatorii spun că suspectul a mai fost condamnat pentru omor.

Vecin: "Acum vreo 10 ani am înţeles că a omorât la gară nişte bătrâni care lucrau la poştă."

Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi este acuzat de omor şi tâlhărie.

