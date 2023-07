Un polițist care a împușcat un câine inofensiv a provocat indignare. "Ar trebui să putrezească”

Elliott Palmer, din cadrul departamentului de Poliție din Lorain, a fost surprins de propria cameră de filmat în timp ce o împușca mortal pe Dixie, în vârstă de 3 ani și jumătate, după ce s-a apropiat de el, duminică, conform New York Post.

Un miting "Dreptate pentru Dixie" a avut loc în fața sediului de poliție. Locotenentul Jacob Morris a prezentat condoleanțe familiei lui Dixie în timpul mitingului.

"Indiferent de situație, ei se confruntă cu pierderea unui membru al familiei. Doare chiar și să spunem că am fost implicați în asta, dar, acestea fiind spuse, putem să ne oferim condoleanțele noastre. Am vorbit cu familia și încerc să fiu o resursă pentru ei pe măsură ce se desfășoară procesul de investigație", a declarat el.

Polițistul patrula duminica trecută în zonă când a observat mai mulți câini de talie mare care alergau și i-a spus stăpânei să îi țină sub control, conform WKYC.

În timp ce ea încerca să adune cei patru câini, Dixie a scăpat și a fugit jucăuș spre ofițer, care a împușcat-o de mai multe ori.

Incidentul șocant a fost surprins de camera de supraveghere a polițistului.

Imaginile îl arată pe polițist stând pe stradă în fața casei lui Kern din SUA, în timp ce un câine golden retriever aleargă jucăuș spre el. Ofițerul își întinde mâna pentru a face semn animalului să se îndepărteze.

*WARNING* - a dog gets shot in this video

Ohio cop shoots harmless golden retriever with its tail waging then continues shooting the dog as it flees the violent officer and Dixie (the dog) ultimately dies.

The neighbors instantly react the way they do because it's so obvious… pic.twitter.com/TL9Iw8a2oZ