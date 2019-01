Un panou de pe şosea a căzut peste o maşină în mers. Ce a păţit şoferiţa

Femeia de 53 de ani se apropia de un suport metalic, care susţinea panoul cu indicaţii rutiere, lat de cinci metri şi înalt de patru. Acesta a aterizat in pozitie vertical exact în faţa maşinii, dar şoferiţa a reuşit să tragă într-o parte de volan în ultima clipă, i-ar panoul a lovit doar spatele masinii.

Femeia a scăpat cu viaţă şi a fost dusă la spital cu răni minore la gât. Autorităţile din Melbourne au închis pentru scurtă vreme drumul pentru verificări, dar nu au anunţat cauza accidentului.

And you thought you were having a bad day. Take a look at this video from Australia where a freeway sign came down and crushed a car. The 53 year old female driver suffered minor injuries and is in stable condition. Ouch

