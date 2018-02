Un pacient internat la Spitalul de Urgență din Pitești a murit, după ce a căzut de la etajul 6

Incident şocat marți dimineaţa la spitalul judeţean de urgenţă din Piteşti. Un bărbat de 61 de ani, internat la cardiologie, a căzut de la etajul 6 şi a murit pe loc.

Cel mai probabil, cazul este o sinucidere, dar poliţia a deschis o anchetă.

Bărbatul era internat cu insuficiență cardiacă severă. Medicii îi recomandaseră să stea la pat, dar bărbatul se plimba pe culoare.

De dimineaţă l-a rugat pe un coleg de salon să îl ajute să se ridice, ca să meargă la toaletă. Ce s-a întâmplat acolo nu ştie nimeni. Cert este că, peste câteva minute, bărbatul zăcea pe caldarâm, fără suflare.

Constantin Căvescu, ambulanțier: „Tocmai treceam pe acolo, îl salutam pe un coleg și am auzit bubuind. Două bubuituri, de fapt. Cred că întâi a venit aerul condiţionat şi pe urmă s-a auzit căzătura pe ciment. M-am uitat, am chemat imediat colegul care e pe TIM, am chemat paza."

Medicii din urgenţă, aflaţi la câţiva metri de locul incidentului, au sperat, în zadar, că-l mai pot ajuta pe bărbat.

Dr. Marius Pascu, şef UPU Argeş: „L-am găsit decedat, cu leziuni traumatice grave, care nu făceau posibilă resuscitarea. Ulterior am aflat că era vorba despre un pacient internat în secţia cardiologie.”

Pacienţii şi vizitatorii au fost şocaţi de gestul bărbatului.

Pacientă: „Nu mă aşteptam la aşa ceva, dar fiecare cu mentalitatea lui. O fi avut ceva, săracul, vreo boală, ceva.”

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.