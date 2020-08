Un jandarm din Mureș, rănit în misiune. A fost lovit cu toporul de un scandalagiu

Un jandarm de 44 de ani, din Mureş, a fost grav rănit în misiune.

Echipajul din care făcea parte a mers să stingă un conflict, iscat în mijlocul unei aniversări. Băuți, cel mai probabil, mai mulți indivizi au agresat forțele de ordine. Pe bărbat l-au tăiat la brațul drept și a fost nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, pentru a i-l salva. Doi suspecți sunt în arest.

Scandalul s-a petrecut în miez de noapte, în localitatea Ban. Fiica unuia dintre agresori şi-a serbat ziua de naştere, iar după ce invitaţii au consumat mai multe pahare cu alcool, au început să se certe şi să se lovească între ei.

Inițial, a fost chemat un echipaj de poliție. Spiritele nu s-au calmat, însă.

Martoră: „A venit poliţia şi când o văzut că ăla sare pe copila mea că se bat femeile, no, am sărit şi eu şi când o văzut polițienii că ne certăm, ne-a spreiat pe toţi. Am fugit cu toţii. Atunci, copilul meu a luat ciocanul şi s-a dus spre poliţist, nu cred că l-o atins cu ciocanul, că l-a sprayat”.

În ajutorul agenţilor, au venit şi jandarmii.

Vecin: „Au fost mulţi, au venit cu o maşină, nu au biruit şi au venit cu mai multe maşini, tot cartierul a fost inconjurat”.

Martoră: „Au venit gardienii, au început să strige. Ginerele a fost în casă, s-au băgat mulţi în el, nu ştiu dacă el a dat cu securea”.

În învălmăşeală, un individ l-a atacat pe un jandarm cu un topor. Colegii au reuşit să îl adăpostească până când a venit ambulanţa. La spital, a intrat direct în sala de operație. Medicii au reușit să îi salveze brațul.

Andreea Frunză, purtător de cuvânt al Jandarmeriei: „Unul dintre participanţii la scandal a folosit împotriva forţelor de ordine un topor, aplicând două lovituri care i-au vizat pe colegii noştri. Prima lovitură a fost apărată cu scutul din dotare de către un alt jandarm, fapt nereușit pentru cea de-a doua lovitură aplicată din partea dreaptă, care a fost parata cu braţul de jandarm, cu braţul drept, provocându-i răni şi hemoragie puternică”.

Doi dintre suspecţi, de 44 şi 35 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru lovire. Anchetatorii continuă, însă, cercetarea.