Un fotbalist decedat a ”înscris” un ultim gol, înainte să fie înmormântat

O înregistrare video în care a fost surprins emoționantul gest a devenit viral pe rețelele de socializare. Băieții sunt surprinși în timp ce-și pasează mingea.

Un jucător execută și câteva trucuri și driblează către un sicriul în care se află fostul coleg de echipă și prietenul lor. Bărbatul șutează către sicriu, iar mingea ajunge în poartă, acesta fiind „ultimul gol” dat de tânărul care urmează să fie înmormântat.

His last goal during his funeral????????What a beautiful way to celebrate a football lover's life. pic.twitter.com/d0j8WSw3Rv