Un fost primar a provocat un accident în lanț: ”Se clatină, sigur era băut"

Amețit de aburii alcoolului, un fost primar din Dâmbovița a provocat un accident în lanț, spun polițiștii.

Bărbatul nu s-ar fi asigurat când a vrut să intre pe un drum principal și a fost izbit în plin de un autoturism, care apoi a fost lovit de o camionetă.

Fostul edil de 75 de ani și doi tineri au ajuns cu răni la spital.

Accidentul a avut loc în centrul comunei Dărmănești. Șoferul de 25 de ani era însoțit de prietena lui și povestește că se îndrepta către Târgoviște, când i-a apărut brusc în față mașina condusă de fostul primar al localității în care s-a petrecut totul.

Șofer: "N-am mai putut să îl evit, am intrat frontal în el, din spate a venit o dubiță și m-a lovit când a venit poliția nu mai era în mașină, s-a dat altcineva la volan drept șofer. Șoferul care a fost implicat în accident. Părea sub influența alcoolului? Când am deschis ușa mirosea a alcool."

Localnică: "Cine e șofer cu mașina aia? Fostul primar al comunei."

Martor: ”Se clatină, sigur era băut"

Autoturismul care circula regulamentar a fost izbit apoi de o camionetă, care nu a mai reușit să frâneze.

Șoferul camionetei de marfă: "A ieșit domnul cu mașina de acolo în fața domnului, am încercat să îl evit și l-am atins cu roată de pe față."

Șoferul și pasagera din cealaltă mașină au fost transportați cu ambulanțele la cel mai apropiat spital. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Dr. Cristian Codrea, directorul medical Spitalul Municipal Moreni: ”Un politraumatism prin accident rutier, cu un traumatism cranio-cerebral închis, pacienta stabilă hemodinamic și cu un traumatism de claviculă, probabil o fractură claviculara... Șoferul este cu halenă alcoolică, i se ia o alcoolemie."

La spital a ajuns și fostul edil, în vârstă de 75 de ani. Potrivit polițiștilor, avea o alcoolemie de 0,65 miligrame alcool pur în aerul expirat.

