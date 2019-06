Un fost ginecolog american a fost arestat după ce a abuzat sexual 16 studente

George Tyndall, în vârstă de 72 de ani, este vizat de sute de acuzaţii din partea pacientelor în ultimii 30 de ani.

Dr. George Tyndall, a gynecologist who practiced at the University of Southern California for almost 30 years, was charged with 18 counts of sexual assault, according to a criminal complaint https://t.co/8cbTFENryj