Un crocodil a fost surprins cu cadavrul unui fotbalist în gură, într-un râu | VIDEO ȘOCANT

Imaginile înspăimântătoare au surprins crocodilul de mari dimensiuni înotând prin apă, săptămâna trecută, cu trupul neînsuflețit al lui Jesus „Chucho” Lopez Ortiz, în fălcile sale, scrie New York Post.

Jesus Alberto Lopez Ortiz, an amateur footballer and father of two, died after being attacked by a crocodile in a devastating incident in Costa Rica. pic.twitter.com/8a5sDMsMkA

Ortiz, în vârstă de 29 de ani, a sărit în râul Cañas de pe un pod care a fost închis pentru pescuit din cauza prezenței crocodililor în apă, a declarat sergentul de poliție din Santa Cruz, Marcelino Hernandez, potrivit ziarului The Tico Times.

Incidentul tulburător a avut loc în apropierea orașului Santa Cruz din provincia Guanacaste, la aproximativ 140 de mile de capitala Costa Rica, San Jose.

Ortiz era membru al Deportivo Río Cañas, o echipă de club de amatori situată în Carrillo, care a confirmat decesul într-o declarație pe Facebook.

„Cu profundă tristețe, anunțăm decesul jucătorului nostru Jesus Lopez Ortiz (Chucho). Odihnește-te în pace Chucho, suntem alături de familia ta”, a precizat echipa pe X, fostul Twitter.

Deeply saddened by the tragic loss of Jesus Lopez Ortiz, a talented footballer from Deportivo Rio Canyas, due to a horrific crocodile attack. Our hearts go out to his family and loved ones in these trying times. Be safe everyone. #RIPJesusLopez #SafetyFirst #CostaRicaFootball pic.twitter.com/aigzl4hzWB