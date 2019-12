Un copil de 5 ani și-a găsit părinții morți în pat. Ce consumaseră înainte

Potrivit presei locale, copilul celor doi ar fi anunțat-o pe bunica lui că nu a putut să-și trezească părinții, după ce începuse să i se facă foame, scrie Mirror.

Autoritățile cred că ei ar fi murit din cauza consumului de droguri, însă nu au confirmat despre ce fel de substanță este vorba. Mai mult decât atât, oficialii au menționat că nu există semne de violență pe corpurile victimelor.

