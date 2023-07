Un bucătar mexican riscă nouă ani de închisoare după ce a gătit un crocodil. „Am făcut niște taco pentru a-l încerca”

Fanii influencer-ului spun că acesta riscă să fie condamnat la nouă ani de închisoare, deoarece această specie de crocodil este pe cale de dispariție, conform Daily Star.

În postările facute publice, mexicanul le arată celor celor 781.000 de urmăritori ai săi cum a pregătit crocodilul pentru consum.

El a acoperit reptila cu un amestec de condimente înainte de a o pune pe grătar. Ulterior, a pus carnea gătită într-un taco.

"Acest crocodil nu este pe cale de dispariție, provine din Tabasco. Carnea sa este destinată consumului uman. În multe părți din Mexic și în alte părți din Statele Unite, consumul de crocodil este foarte obișnuit, fie că este prăjit sau afumat. După cum puteți vedea, are o carne albă și foarte fragedă, care îmi amintește de textura unui file de pește. Are un gust asemănător cu cel al puiului, dar cu o textură diferită. Am făcut niște taco pentru a-l încerca și am sigilat restul în vid", a spus el.

Urmăritorii nu au fost impresionați de preparatul celebrului bucătar și i-au lăsat o serie de comentarii negative precum:

"Este tot o reptilă. Reptilele nu sunt comestibile, indiferent de argumentele pe care le aduceți", a reacționat un utilizator.

Animalul gătit de acesta pare a fi un crocodil "Morelet", o specie protejată în Mexic, conform World Land Trust.

Rămâne neclar cum a ajuns celebrul bucătar în posesia animalului.

