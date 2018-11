Un bebeluş nenăscut a supravieţuit după ce mama sa a fost ucisă cu o arbaletă

iStock

O echipă de medici din Londra a salvat viaţa unui copil nenăscut după ce mama acestuia a fost ucisă cu o arbaletă, potrivit Press Association.

Devi Unmathallegadoo (35 de ani ), aflată în ultimele luni de sarcină, a fost rănită mortal luni în locuinţa sa din Applegarth Drive, Ilford, din estul Londrei, dar medicii au reuşit să-i salveze fiul nenăscut, potrivit Agerpres.

Soţul femeii, Imtiaz Muhammad, a povestit pentru Evening Standard că femeia a fost ucisă în faţa celorlalţi cinci copii, cu vârste cuprinse între un an şi 17 ani, după ce acesta l-a descoperit pe atacator ascuns în magazia din grădină.

"Am mers să pun o cutie din carton în magazie. Stătea acolo cu arbaleta încărcată. S-a uitat la mine, avea de gând să tragă aşa că am fugit în casă. Soţia mea spăla rufe, am strigat ''fugi, fugi, fugi''. A tras în ea. Nu pot să nu mă gândesc că acea săgeata îmi era destinată. Poate trebuia să tragă în mine. Copiii erau cu toţii acolo, a fost groaznic", a povestit bărbatul de 42 de ani ziarului.

Un purtător de cuvânt al poliţie metropolitane a confirmat că bebeluşul a fost adus pe lume la spital, unde se află şi în prezent.

"A fost oribil, de-a dreptul oribil, nu e un moment bun pentru noi de ieri dimineaţă. Era mai degrabă o soră, decât o prietenă. O ştiam de şapte ani, o ştiam de când s-au mutat aici. Era o doamnă minunată, o mamă şi o soţie minunată. Nu am văzut-o niciodată supărată, zâmbea mereu, chiar şi în momentele dificile", a spus Nisa Khan, un vecin de 40 de ani, care locuieşte peste drum de victimă.

Ramanodge Unmathallegadoo (50 de ani), fără domiciliu stabil, a fost adus marţi în faţa tribunalului din Barkingside şi este acuzat de uciderea femeii.

