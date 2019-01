Un bebeluș, la un pas de moarte, după ce un membru al familiei l-a pupat pe buze

iStock

Un bebeluș din localitatea britanică Darlington a fost la un pas de moarte, după ce un membru al familiei, care avea herpes, l-a pupat pe buze.

La scurt timp copilului i-a apărut o iritație la nivelul pielii, care s-a extins, ajungând în stare gravă la spital.

Kaylah Merritt, o fetiță de un an, a fost diagnosticată cu eczema herpeticum, cauzată de virusul herpes, din cauza unui membru al familiei. Starea fetiței s-a agravat, astfel că medicii i-au administrat două tipuri diferite de antibiotic și mai multe creme care să îi reducă iritația, însă medicii spun că i-ar fi putut fi fatală, scrie Daily Mail.

Baby spends four days in hospital fighting for her life with HERPES after being pecked on the lips

https://t.co/78Hu3MDrxQ pic.twitter.com/y56ROmkD8b — GP Supplies ???????????????? (@GPSupplies) January 23, 2019

„Când medicii mi-au spus ce periculos este, am plâns, gândindu-mă că puteam să o pierd din cauza unui sărut stupid. Connor a fost șocat și nu i-a venit să creadă că de aici a pornit iritația. Dacă nu mergeam rapid la spital, am fi putut să o pierdem”, a spus Connor Merritt, mama fetiței.

Tatăl fetiței a început să fie îngrijorat când a realizat că ea plânge diferit.

„Plângea atât de rău încât am realizat că are dureri. Eram acasă și mă pregăteam să îi fac baie, când am observat semnele de pe picioarele ei. A fost ca un coșmar. Am fost terifiată. Mai întâi m-am gândit că poate e din cauza meningitei. Medicii ne-au spus că probabil cineva cu herpes a pupat-o pe buze și Kaylah a dezvoltat iritația din cauză că sistemul imunitar al bebelușilor nu e foarte puternic”, a mai spus ea.

Medicii de la spitalul din Darlington spun că fetița e norocoasă că a fost adusă la timp, astfel că după patru zile de tratament a fost trimisă înapoi acasă. Chiar și așa, părinții ei spun că încă nu s-a recuperat complet. Deși a trecut o lună, fetița este încă sub tratament până când va scăpa de virus.

Baby spends four days in hospital fighting for her life with HERPES after being pecked on the lips https://t.co/bqslqg9wDC pic.twitter.com/wdtKHma56u — Blog Dady (@TRENDINGHITS1) January 23, 2019

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer