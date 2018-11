Un bătrân din Timișoara și-a aruncat în aer casa, cu un dispozitiv improvizat. Voia să se sinucidă

Un bătrân de 87 de ani din Călăraşi a încercat să se sinucidă, marți dimineaţă, şi a provocat o explozie într-un imobil în care se aflau alte 20 persoane, printre care şi cinci copii.

În urma deflagraţiei, acoperişul locuinţei a fost distrus în proporţie de 60%, iar câţiva pereţi s-au crăpat. Oamenii din casă, rude cu bătrânul, au reuşit să iasă la timp şi să ceară ajutorul pompierilor.

Explozia s-a petrecut în jurul orei 05.00. În locuinţă stau patru familii, rude cu bătrânul care a încercat să se sinucidă.

Potrivit familiei, bărbatul de 87 de ani a folosit un spray cu insecticid ca să reuşească să provoace o explozie. Iar deflagraţia a fost atât de puternică încât a fost afectat acoperişul locuinţei şi mai mulţi pereţi. Din fericire nicio o altă persoană în afară de bătrân nu a fost rănită.

El a fost scos de sub dărâmături de către rude şi este la spital. Cazul este cercetat de poliţiştii din Călăraşi.

Martor: „Eu eram la prăvălie şi s-a auzit. S-a lăsat casa aşa deodată.”

Suflul exploziei a afectat patru corpuri ale casei. 20 persoane, printre care erau şi cinci copii, erau la acea oră în locuinţă. Din fericire, toţi au reuşit să iasă la timp.

Reporter: „Și ce aţi auzit?”

Martor: „O bubuitură. Am ieşit în pijamale afară şi când am văzut. Tataie era printre alea, pe acolo. S-a crăpat tavanul.”

Reporter: „Și aţi reuşit să scoateţi copiii la timp?”

Martor: „Da i-am scos. Am scos copii.”

Locatar: „A dat cu cuţitul într-un spray şi era o candelă, că noi ţinem candela aprinsă, că-i bătrân. Și de la suflul ăla de la spray, că-i tub din ăla mare, s-a dărâmat casa."

Potrivit pompierilor, două părţi ale casei nu mai pot fi locuite. Oamenii spun că pentru moment vor dormi la rude pentru că nu au unde să se mai ducă.

Locatară: „Uite, că ne-a nenorocit. Vii la treabă şi uite, stăm în aerul liber.”

Anchetatorii susţin că bătrânul a scăpat cu viaţă şi acum este internat în spital. Cazul a fost preluat de poliţişti.

Autorităţile locale din Călăraşi au stabilit în urmă cu puţin timp ca toate cele 20 de persoane vor fi cazate într-un spaţiu pus la dispoziţie de Primărie şi vor primi ajutor financiar.

