Un bătrân din Sibiu ar fi fost măcelărit noaptea de fiica sa. Tânăra a folosit 3 cuţite

Procurorii au cerut expertiză psihiatrică în cazul unei tinere de 23 de ani, acuzate că şi-ar fi ucis tatăl de 63 de ani, sâmbătă, în localitatea Şura Mare, potrivit unui comunicat de presă remis, luni, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

"Înainte de a se proceda la introducerea inculpatei B.E. în Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul IPJ Sibiu, s-a procedat la examinarea medicală a acesteia, inclusiv examinarea sa de către un medic psihiatru. Din actele medicale depuse ulterior la dosar reiese că inculpata are probleme de sănătate mintală, fiind diagnosticată prezumtiv cu tulburarea psihotică acută şi recomandându-se internarea medicală, existând o îndoială asupra discernământului acesteia la momentul săvârşirii infracţiunii. Pentru aceste motive, prin ordonanţa din data de 13.07.2019 s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice asupra inculpatei B.E", se arată în comunicatul parchetului, remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, tânăra acuzată că şi-a ucis tatăl se află, în prezent, internată în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu.

"Având în vedere că inculpata prezintă afecţiuni ale căror simptome pot genera un comportament de natură a afecta atât propria viaţă, cât şi altor persoane, până la efectuarea acestei expertize, s-a dispus luarea măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii a inculpatei B.E. în cadrul Spitalului de Psihiatrie 'Doctor Gheorghe Preda' Sibiu, astfel încât să fie înlăturate orice riscuri iminente ce implică posibile vătămări fizice pentru sine ori pentru alte persoane", precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Tatăl fetei a fost găsit decedat, sâmbătă, în locuinţa sa, unde locuia împreună cu familia sa, adică cu soţia şi cele trei fiice. Procurorul s-a sesizat din oficiu, după ce victima a fost găsită "prezentând multiple plăgi tăiate, la nivelul craniului, toracelui şi regiunii cervicale."

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a fost ucis de una din cele trei fiice, cea în vârstă de 23 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

"În baza materialul probator administrat în cauză, s-a stabilit că inculpata B.E, fiica victimei, în vârstă de 23 de ani, a săvârşit infracţiunea de omor asupra unui membru de familie, constând în aceea că, în noaptea de 12/13.07.2019, în timp ce se afla în imobilul în care locuia împreună cu părinţii săi şi cu cele două surori mai mici, numita B.E. i-a aplicat tatălui său, B.N., multiple lovituri cu trei cuţite diferite cu care a lovit în mod repetat victima la nivelul capului, sternului, toracelui şi zonei cervicale, cauzându-i victimei leziuni traumatice grave care au condus la decesul acesteia. Moartea victimei B.N., a fost una violentă, datorându-se unui politraumatism cu traumatism cervical (cu secţiune de venă jugulară dreaptă) şi cu traumatism toracic (cu multiple plăgi penetrante intratoracic, cu lezare pulmonară aortică şi cardiacă), cu hemoragie internă şi externă consecutivă. Leziunile traumatice constatate la autopsie s-au putut produce prin lovire repetată cu corp tăietor-înţepător", se arată în comunicatul de presă.

Presupusa autoare a crimei a fost reţinută sâmbătă, faţă de ea fiind dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunii de omor.