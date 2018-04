Un bătrân a fost bătut și jefuit de doi tineri de 14 și 16 ani: ”M-au lovit”

Pro TV

Un bătrân de 79 de ani din comuna Secuieni, județul Neamț, a fost tâlhărit de doi băieți din sat, unul de 14 ani, celălalt de 16. Puștii i-au intrat în casă, l-au lovit și i-au furat toți banii, 400 de lei.

Polițiștii au reușit să-i găsească pe suspecți, iar puștiul cel mare este deja arestat preventiv.

Adolescenții au dat atacul în toiul nopții. Au intrat în casă peste bătrânul de 79 de ani, care se deplasează cu dificultate, l-au lovit și i-au cerut banii.

Gheorghe Bonzariu, victima: Eu aici eram și dormeam. Am auzit bătând la geam și am ieșit afară, că am crezut că e nepotul meu. Cel mai voinic m-a adus pe sus până aici.

Reporter: V-au lovit?

Gheorghe Bonzariu: M-au lovit. Mi-a dat un pumn și am căzut jos.

Cu o zi înainte, bătrânului îi mai dispăruseră și alți bani din casă și bănuiește că tot acești hoți l-au prădat.

Vecinii cred că puștii au văzut în mai multe rânduri că bătrânul are bani.

Vecin: "El a înfiat un băiat care are un copil, care mai venea să îi dea tataia 10 lei. Probabil a văzut, că altfel nu avea de unde să știe unde sunt banii."

În urmă tâlhăriei bătrânul a rămas fără 400 de lei. Polițiștii i-au găsit însă repede pe suspecți și au recuperat o treime din bani.

Robert Costan, IPJ Neamț: ”Față de tânărul de 14 ani a fost luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, iar față de tânărul de 16 ani s-a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. ”

Cei doi băieți nu sunt la primul furt, spun polițiștii.

