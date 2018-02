Un barman s-a spânzurat, după ce a aflat că iubita lui a rămas însărcinată

Lee Webb din Cardiff a fost găsit spânzurat într-o pădure, la o săptămână după ce a aflat că partenera sa l-a înşelat. Sora bărbatului în vârstă de 28 de ani a spus că fratele său era nemulțumit de relaţia lui, conform Metro

Ea a declarat: "Ştiu că existau neînţelegeri între cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el încerca să o ajute. Când a aflat că l-a înşelat şi a rămas însărcinată, fratele meu a fost devastat".

După ce a aflat că el nu este tatăl copilului, bărbatul a dispărut. Familia şi prietenii lui au pornit în căutarea acestuia. Corpul său a fost găsit într-o pădure, după ce anchetatorii i-au descoperit telefonul cu ajutorul unui detector de metale.

