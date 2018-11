Un bărbat și-a ucis soția în drum spre destinația lunii de miere. Ce l-a dat de gol. FOTO

Pro TV

Un marinar britanic a recunoscut că şi-a ucis soţia, după ce barca li s-a scufundat. Mărturia a reprezentat un moment importat în cadrul anchetei întrucât, timp de mai multe luni, afirmase că nu şi-a ucis soţia.

În timpul unui proces dintr-un tribunal din Miami, Lewis Bennett, în vârstă de 41 de ani, şi-a recunoscut fapta, precizând totuşi că a fost de natură involuntară.

Lewis Bennett şi noua lui soţie, Isabella Hellman, locuiau în Florida, împreună cu fiica lor, cuplul pornind către Cuba la scurt timp după nuntă.

Cu toate acestea, mesajele de pe telefonul soţiei lui i-au făcut pe procurori să suspecteze faptul că este mai mult decât o moarte accidentală.

Foto: Poster pentru găsirea Isabellei Hellman

Din mesaje reieșea faptul că cei doi au avut o "ceartă intensă" cu puţin timp înainte ca ea să moară. De asemenea, mesajele mai dădeau de înțeles şi faptul că relaţia dintre cei doi avea probleme încă de dinainte de plecarea către Cuba.

A British sailor has admitted killing his wife on their honeymoon cruise https://t.co/EvoW1ehDcB — The Times of London (@thetimes) November 6, 2018

Potrivit publicaţiei The Sun, care citează The Times, din mesajele de pe telefonul Isabellei Hellman reiese faptul că aceasta era îngrijorată că soţul ei "nu o mai respectă", că are "un om furios acasă" şi că "îi este frică să se ducă acasă".

În plus, cu câteva luni înainte de dispariţie, victima ar mai fi scris un mesaj în care spunea că: "Dacă nu mă mai placi sau dacă nu mai iubeşti, haide să rezolvăm problema asta cât mai repedete pentru că este foarte jalnic modul în care mă tratezi tot timpul".

Suspiciunile procurorilor cu privire la faptul că ar putea fi mai mult decât o moartea accidentală au mai fost întărite şi de faptul că, la doar 24 de ore de la decesul ei, Lewis Bennett a cerut o "scrisoare de declaraţie a decesului" - în esenţă o modalitate prin care o persoană poate fi declarată decedata în absenţa, chiar şi în lipsa dovezilor în acest sens.

Brit sailor Lewis Bennett ADMITS killing wife on Caribbean honeymoon. https://t.co/6rxreAHlmX pic.twitter.com/omCnetqTkA — UK Breaking News (@breakma_uk) November 5, 2018

Prin urmare, procurorii au presupus că Lewis Bennett şi-a omorât soţia pentru proprietatea ei şi că a scufundat barca pe data de 15 mai. Lewis Bennett a susţinut dintotdeauna că, la momentul scufundării, barca era condusă de soţia lui şi că el dormea în acest timp. La cinci ore de la scufundare, a trimis un semnal S.O.S., fiind scos din mare de către un elicopter.

Ca urmare a mărturisirii crimei, Lewis Bennett risca doar un maximum de opt ani de închisoare, sentinţa urmând a fi pronunţată pe data de 10 ianuarie 2019.

