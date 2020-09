Un bărbat se judecă cu o clinică de fertilizare pentru că lichidul lui seminal a ajuns la cupluri gay

Un bărbat a dat în judecată o clinică de fertilitate, după ce sperma pe care a donat-o a fost folosită pentru conceperea a cel puțin nouă copii, pentru cupluri de același sex sau mame singure.

Bărbatul susține că a specificat în scris în acordul pe care l-a dat clinicii ca materialul său genetic să fie folosit doar în cazul cuplurilor tradiționale, formate dintr-un bărbat și o femeie, relatează publicația The Mirror.

El este dispus să renunțe la proces pentru o sumă de cinci cifre, adică câteva zeci de mii de lire sterline.

„Este nevoie de un bărbat și o femeie pentru a face un copil. Nu poți să contrazici milioane de ani de biologie” își susține convingerea Neil Gaskell.

„Nu este vorba de discriminare, nu e nici fanatism (religios, n.r.). Pot să înțeleg că nu toți sunt de acord cu asta, dar am vrut ca orice copil conceput din sperma mea să aibă o mamă și un tată. Acești copii contează cel mai mult. O mulțime de oameni vor fi de acord cu mine, la fel de mulți nu vor fi de acord, dar pe mine mă interesează copiii. Nu am vrut să fie descusuți. Nu am vrut ca oamenii să facă comentarii precum „Unde este tatăl tău?” sau „De ce ai două mame?” a explicat Neil de ce a ținut neapărat să ajute numai cuplurile tradiționale.

Citește și Preşedintele polonez propune interzicerea adopţiilor pentru cuplurile gay

Bărbatul a ținut să precizeze însă că „nu are nicio problemă” cu persoanele de același sex dintr-o relație sau mamele singure.

„Mi-au spus că am spermă de Superman”

Neil a devenit donator de spermă în 2010, după ce specialiștii au stabilit că lichidul său seminal este extrem de viabil.

O dramă personală l-a adus în această postură, după ce a încercat să conceapă mulți ani un copil, împreună cu soția lui.

Au avut succes printr-o fertilizare in vitro la Melbourne, în 2008, iar după ce primul copil s-a născut, au revenit în Marea Britanie. Din 2010, au vizitat clinica de fertilizare in vitro „Care”, pentru a avea al doilea copil.

Aici, medicii l-au întrebat dacă ar fi dispus să devină donator - în schimbul unei reduceri de 2.300 de lire, reducând costul tratamentului de la 3.500 la 1.200 de lire sterline, pentru întreaga procedură..

„Mi-au spus că am spermă de Superman și au avansat ideea donării, care era măgulitoare. Știam că aș putea ajuta alți oameni aflați în aceeași situație ca noi. Apoi a existat și stimulentul financiar” a mărturisit el.

Clinicile din Marea Britanie nu au dreptul să plătească donatorii de ovule sau spermatozoizi, dar pot oferi reduceri la tratament.

În acest moment, a spus el, i s-a cerut să completeze formularul de consimțământ și a stipulat „NU pentru cuplurile de același sex”. Apoi, în formular, era trecut cuvântul „familii”. „Pentru că spunea familii, am presupus că (sperma lui, n.r.) va merge la cupluri, nu la femei singure” a precizat Neil.

Cele două încercări ale cuplului de fertilizare au eșuat, dar în anii următori au mai avut doi copii după un alt tratament la o clinică din Budapesta, Ungaria.