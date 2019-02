Un musulman a fost executat, fără să i se acorde permisiunea de a fi asistat de un imam

Avocaţii lui Domineque Ray, un afro-american în vârstă de 42 de ani, au susţinut că politica statului Alabama privind execuţiile îi favorizează pe deţinuţii creştini, în condiţiile în care este permisă prezenţa unui capelan în camera morţii, capelan care adesea stă îngenunchiat lângă deţinutul condamnat la moarte şi se roagă împreună cu el dacă se solicită acest lucru, conform Agerpres.

Ray a fost executat la orele locale 22:12, a anunţat într-un email purtătorul de cuvânt al Departamentului de Corecţie, fără a face alte precizări. Ultimele cuvinte ale lui Ray au fost în limba arabă, transmite EFE.

Ray, a Muslim, had argued Alabama's practice of including a Christian prison chaplain in the execution chamber was in violation of the First Amendment. https://t.co/4vhJPsWw0I