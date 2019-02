Panică pe un aeroport din Australia. Un bărbat înarmat a amenințat călătorii. VIDEO

Poliţia din Queensland a anunţat că acest aeroport din estul Australiei a fost evacuat şi un bărbat arestat, menţionând însă că nu a fost vorba despre un incident terorist şi că nimeni nu a fost rănit, fără să ofere însă alte detalii despre suspect.

Bărbatul asupra căruia s-a tras a pătruns în zona de plecări a aeroportului având asupra sa o cutie de metal cu cabluri care ieşeau afară din ea şi spunea că este o bombă, scrie publicaţia locală The Courier Mail.

Potrivit martorilor, el ar fi încercat de asemenea să-şi înjunghie fosta soţie.

''Nu există indicii care să sugereze că incidentul de la Aeroportul Internaţional (din Brisbane) ar avea legătură cu terorismul, fiind mai degrabă un gaz de violenţă domestică'', a anunţat pe Twitter poliţia australiană.

Aeroportul a anunţat că speră că va reuşit să revină la normal cu traficul aerian cât mai repede posibil.

Crowds of people who were forced to evacuate the airport. pic.twitter.com/YStwsGTZnW