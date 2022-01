Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din județul Vaslui, a murit carbonizat în propria locuință

Pro TV

Un bărbat în vârstă de 61 de de ani a murit carbonizat într-o comună din județul Vaslui, după ce un incendiu i-a cuprins locuința.

Vecinii au fost cei care au văzut fumul și au dat alarma. După ce au reușit să potolească vâlvătaia și au pătruns în locuinţă, salvatorii au descoperit trupul fără viaţă.

Pompierii spun ca focul a pornit, probabil, de la jarul căzut din sobă. Tragedia s-a petrecut în comuna Pușcași.

Bărbatul, în vârstă de 61 de ani locuia singur și era divorțat de 13 ani.

Vecinii au fost cei care au observat cum fumul gros iese din locuință și au sunat imediat la 112.

Vecin: ”Am ieșit afară și am văzut fum. Apoi ieșea mai tare fumul. Am strigat la vecin, a dat telefon la Vaslui și au venit pompierii. Eu mi-am dat seama că e mort in casă. El era beat de ieri.”

În aceeași curte se mai afla o casă nouă, în construcții. Din fericire, pompierii au reușit să intervină la timp, înainte ca focul să se extindă si la cealaltă locuință din cauza vântului care bătea cu putere.

Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui: ”Incendiul se manifesta violent la două încăperi și la acoperiș. După 20 minute, in interior a fost găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat.”

Potrivit pompierilor, jarul căzut dint-o sobă încinsă și nesupravegheată ar fi cauza incendiului.