Un bărbat imobilizat la pat ar fi dat foc casei, în Mureş. Omul a murit carbonizat

Un bărbat de 52 de ani din Mureș și-a găsit sfârșitul în incendiul pe care chiar el l-ar fi provocat. În doar câteva clipe, flăcări puternice au cuprins locuința, iar omul, imobilizat la pat, nu a putut fi salvat.

Tragedia s-a petrecut în oraşul Sângeorgiu de Pădure din Mureş. Flăcările au izbucnit în camera în care se afla bărbatul de 52 de ani, imobilizat la pat. Mama lui, care se întorcea de la magazin, a văzut valvătaia care, în scurt timp, a înghiţit locuinţa. Femeia a anunţat autorităţile.

"Nu eram acasă. Când am venit, am decshis uşa, fumul a ieşit. Era fiul meu, paralizat, de 52 de ani. Dumnezeu ştie, nu ştiu, am fost după pâine, am plătit apă”, spune mama lui.

Cum focul părea de neoprit, iar fumul era dens, salvatorii nu au putut intra în locuinţă. Abia la finalul intervenţiei pompierii au descoperit înăuntru trupul carbonizat al bărbatului.

Mihai Gagy, ISU Mureş: "Incendiul se manifestă violent, cu flăcări. În urma apelului, la 112 ni s-a comunicat că există o persoană în interiorul locuinţei. Colegii mei au început căutarea persoanei din nefericire acesta deja era decedat."

Primele date arata că incendiul ar fi fost provocat chiar de bărbatul care şi-a găsit sfârşitul în capcana de foc.

