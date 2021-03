Un bărbat din Iași este acuzat că și-a ucis în bătaie partenera. Ar fi stat o săptămână cu cadavrul în casă

Poveste înfiorătoare în Iași. Un bărbat de 71 de ani este acuzat că și-a ucis în bătaie partenera, apoi a stat o săptămână cu trupul acesteia în casă.

Anchetatorii au descoperit că biata femeie s-a sufocat, în urma unei hemoragii puternice, provocate de loviturile încasate.

În cartierul Baza 3, din Iași, lumea îl știe bine pe suspect. Scandalurile erau ceva obișnuit în familie. Se pare că bărbatul a mai fost amendat de poliție. Totuși, liniștea bruscă a fost cea care le-a dat de gândit oamenilor.

Vecină: „De multă vreme am auzit scandal, zi și noapte, zi și noapte. El era cu băutura. Eu, ieri, am avut o presimțire, înainte să vorbească cu soțul, pentru că era anormal, zi și noapte era scandal și, dintr-odată, liniște.”

Vecin: „A fost violent, consuma tot timpul băuturi alcoolice și făcea probleme. Se certau în fiecare seară. Nici nu am știut că e crimă, sincer. Pur și simplu am zis că îl caută pe el, poate o fi făcut el ceva și atunci când am ieșit, am sesizat că e crimă.”

Duminică seară, pensionarul i s-a confesat unui nepot. I-a povestit că a ucis-o pe femeia alături de care trăia de câțiva ani și, că de o săptămână, trupul acesteia este neclintit.

Mihaela Apostol, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași: „A lovit-o în mod repetat pe concubina lui, de 63 de ani, cu o curea cu cataramă.”

Nu s-a oprit până când n-a văzut-o fără suflare. Femeia s-a sufocat cu propriul sânge, spun anchetatorii.

Vecină: „Doamne fereste! A stat cu cavadrul în casă o săptămână! Vai, ferească bunul Dumnezeu! Se auzea agitație, dar m-am gândit, ce să fie, nu mi-am dat seama.”

Cazul a ajuns pe masa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, care au deschis un dosar penal pentru omor. În noaptea de duminică spre luni, suspectul a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola, pentru expertiză medicală. Dacă se va dovedi că a avut discernământ riscă până la 20 de ani de închisoare.