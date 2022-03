Un bărbat din Dâmbovița și-a prins piciorul într-o motocoasă. Utilajul l-a sfârtecat

StirilePROTV

Operaţiune de salvare contra-cronometru pe un deal din localitatea Vulcana de Sus, în judeţul Dâmboviţa.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost rănit grav şi a pierdut mult sânge, după ce motocultorul pe care îl folosea pentru a lucra pământul, i-a scăpat de sub control şi i-a sfârtecat piciorul drept.

Necazul s-a produs pe un deal din vecinătatea casei bărbatului. Omul a mers dimineaţă să îşi lucreze terenul agricol. Mai avea foarte puţin de lucrat până ce termina totul. Soţia lui povesteşte că abia îşi adusese fiica de la şcoala când a auzit ţipetele de ajutor ale bărbatului ei

Ana Fâșie, soţia victimei: „Am venit de la şcoală, de la copil şi l-am auzit ţipând, mă striga. Şi m-am dus acolo, deja era prins în sită, era prins în cuţitele alea. A lucrat cu el, mai avea foarte puţin să termine şi din păcate s-a întâmplat nenorocirea”.

Fiul omului povesteşte că tatăl lui a apucat să îi spună ce s-a întâmplat. Se pare că utilajul s-a defectat şi a încercat să-l repare. Dar când a repornit motocultorul acesta nu a mai putut fi controlat.

Marius Fâșie, fiul victimei: „El a vrut să discuie aici şi s-a rupt cablul de la acceleraţie. Şi când l-a legat aici a rămas accelerat. Şi l-a pornit şi l-a dat peste cap şi i-a prins piciorul.”

Dorel Mândroiu, martor: „Era lungit jos, culcat şi am demontat alea, am tras cuţitele de pe cardanul ăla şi am slăbit piciorul de acolo. Se mărunţise pământul şi a zis că s-a răsturnat ăla şi i-a prins piciorul motocultorul. E grav.”

Soţia omului a sunat la 112 şi a alertat de urgenţă autorităţile. Un echipaj de la ambulanţă a sosit la faţa locului şi i-a acordat omului primul ajutor. Ulterior a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe din Târgovişte”.

Din cauză că starea omului se înrăutăţise, medicii de la Târgovişte au decis să îl transfere la o clinică din Capitală, unde va fi supus mai multor intervenţii chirurgicale.

Medicii încearcă să facă tot ce le stă în putinţă să îi salveze piciorul, însă spun că au motive de îngrijorare.