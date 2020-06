Un bărbat din Codlea a dat foc casei și s-a sinucis după ce a scris mai multe bilete de adio

Sfârșit trist pentru un bărbat din Codlea, județul Brașov. Omul și-a pus capăt zilelor și și-a lăsat familia într-o situație cruntă.

Înainte de a încheia socotolile cu cele lumești, a dat foc casei în care locuia alături de surorile sale - ambele pensionare - și un nepot cu dizabilități. Cei trei sunt acum pe drumuri și nici măcar nu au bani să îl îngroape pe decedat.

Pompierii chemați să stingă flăcările au găsit în curte trupul inert al bărbatului.

Ciprian Sferja, ISU Brașov: „S-a resuscitat persoana mai bine de 45 de minute, însă din păcate acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată”.

În urma cercetărilor, aveau să descopere că focul ar fi fost pus intenționat. Este și ceea ce cred vecinii, care spun că bărbatul ar fi premeditat totul. A pregătit mai multe bilete de adio, însă nimeni nu ar fi fost interesat să le citească.

Maria Boboc, sora victimei: „Eu am vrut să mă uit la el pentru că eram în partea astalaltă și nu m-a lăsat să mă uit, dar a scris mai multe bilete, i-a găsit la Brașov la Județeană, în buzunar”.

Incendiul a izbucnit când toți ai casei dormeau.

Vecină: „Eu am văzut de aici, de pe terasă, cum ardea, am ieșit, am alertat, ceilalți vecini la fel, au alertat, am ieșit, i-am scos din casă, erau toți în pijamale, clar dormeau”.

Acum, familia este disperată: nu are bani nici pentru înmormântarea victimei și nici pentru a repara locuința.

Lucian Cioacă, șef al Serviciului pentru Situații e Urgență Codlea: „Ne organizăm împreună cu colegii de la voluntari, cu voluntari și cu personalul angajat să debarasăm, în prima fază, lemnăria care a ars. Am vorbit cu domnul primar, ne-a asigurat că o să facă rost de lemnăria necesară reconstrucției acoperișului, altă firmă și-a exprimat dorința de a furniza țigla”.

Surorile bărbatului decedat s-au adăpostit temporar în două încăperi puse la dispoziție de pompierii din Codlea. Femeile așteaptă că victima să fie înmormântată de copiii săi.

Nu i-au anunțat încă despre nenorocire, pentru că nimeni nu a mai ținut legătura cu ei de foarte mulți ani.