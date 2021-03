Un bărbat din Buzău dat dispărut de familie a fost găsit îngropat în fosa septică a unui prieten

Poveste de groază încă nedeslușită, în Buzău! Trupul unui bărbat, dat dispărut de familie, a fost găsit îngropat în fosa septică a unui cunoscut. Acesta din urmă a și fost reținut pentru 24 de ore.

Necropsia a arătat că victima nu prezenta leziuni care să-i fi cauzat moartea. Totuși, anchetatorii au o ipoteză cutremurătoare.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani avea unele probleme de sănătate şi obişnuia periodic să se interneze la Spitalul de Neuropsihiatrie din Săpoca.

Iniţial, familia a crezut că acesta era iarăşi la spital. Dar când nu a apărut nici după o lună, părinţii au anunţat poliţia.

Ion Dumitrache, tatăl victimei: "După o lună de zile când am văzut că el nu a mai venit am dat telefon la spital, am dat telefon la spital la Săpoca, la Buzău și ne-a spun că el nu este internat. Și noi atunci am sesizat poliția și a venit poliția și a luat legătura și asta e".

A fost căutat şi la locuinţa unui prieten de 39 de ani, din localitate, pe care bărbatul îl mai vizita. Politiștii și procurorii au scotocit casa și curtea acestuia. Au găsit trupul bărbatului, îngropat într-o fosă septică în curte.

L-ar fi ucis ca să-i ia pensia de handicap

Cosmin Stanciu, IPJ Buzău: "În urma cercetării la fața locului, polițiștii au descoperit cadavrul unei persoane, existând indicii că ar fi vorba despre persoana dispărută. Astfel, în urma probatoriului administrat, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore”.

"L-a omorât, cică e dispărut de vreo lună de zile, l-a băgat într-o hazna acolo, i-a pus și placă deasupra, ciment”.

"- Unde l-au găsit?

- Aici în canal, într-un canal, într-o fântână, într-un puț aici.

- Era îngropat?

- Cică era băgat aici, i-a pus un capac peste el, dar el este dispărut de trei săptămâni de zile”.

Totuşi, necropsia a arătat că moartea nu a fost provocată prin violență.

Valerică Văsii, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău: "În urma efectuarii autopsiei, medicul legist a concluzionat că leziunile constatate asupra cadavrului nu au legătură de cauzalitate cu decesul. Pentru stabilirea cu certitudine a cauzei morții urmează să se facă analize suplimentare în următoarele zile”.

Însă oamenii legii cred că bărbatul suspectat și-ar fi omorât prietenul ca să îi încaseze pensia de handicap. Urmează să fie cercetat pentru omor, profanare de cadavre și înșelăciune.